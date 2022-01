Enigma : le diamant de 555,5 carats d’origine extraterrestre mis aux enchères

Le diamant extraterrestre noir "The Enigma" sera mis aux enchères en février, vous voulez acheter un diamant de 555,5 carats qui s’est promené dans l’espace ? C’est le moment !

Proposé aux enchères par Sotheby’s Dubai, le diamant aurait été créé soit à partir d’un impact météorique, soit à partir d’un astéroïde "porteur de diamants" qui est entré en collision avec la Terre il a entre 2,6 et 3,8 milliards d’années. Il sera exposé à Dubai et à Los Angeles avant la mise aux enchères le mois prochain.

Un diamant noir, naturel et de cette taille est extrêmement rare, Sotheby’s en attend 6,8 millions de dollars, comme l’explique thenationalnews.

On sait qu’il vient d’ailleurs grâce aux traces d’azote et d’hydrogène mais surtout d’osbornite, un minéral présent dans les météorites. Pour rajouter un peu de mystères à cet objet déjà incroyable, il semblerait que le chiffre 5 soit partout dans ce diamant : il fait 555,55 carats et il contient également exactement 55 facettes.

Les enchères se feront du 3 au 9 février et les crypto-monnaies seront acceptées comme moyen de paiement, selon le site de Sotheby’s. Si vous ne saviez pas quoi faire de vos millions, voici une belle opportunité d’acquérir un objet unique !