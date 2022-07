Engloutir six hot dogs le plus vite possible : le concours du plus gros mangeur a eu lieu à Mons

On croyait cette mode réservée aux Etats-Unis… Mais le phénomène débarque aussi chez nous : un concours du plus gros mangeur ! Mons a accueilli le Food Festival TeamGrosLard ce premier week-end de juillet. L’évènement vise à faire découvrir les saveurs du monde entier à travers une trentaine de food trucks. Le festival est organisé depuis 2018 à Saint-Ghislain. Cette année, il s’implantait pour la première fois dans le centre-ville montois, Place du Parc. Au cœur de ce festival, donc, dimanche après-midi était aussi organisé le concours du plus gros mangeur, pour les enfants et les adultes.