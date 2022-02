Engis : une école avec une pédagogie adaptée aux TDAH

A Engis, l’école "Grandir autrement" a été créée pour accueillir des enfants atteints du TDAH. Le TDAH, ou trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, est assez fréquent. Il touche en effet à peu près un enfant sur 20. Si la plupart d’entre eux arrivent à s’en accommoder, certains n’arrivent pas à s’adapter au système scolaire traditionnel. "Grandir autrement" a instauré une pédagogie spécialement conçue pour ces enfants. "Nos journées sont scindées en deux. Lors de la première partie, nous travaillons sur les apprentissages classiques, mais de manière plus individualisée que dans l’enseignement traditionnel", détaille Ingrid Evrad, enseignante. L’après-midi est consacrée au développement personnel. "On travaille beaucoup sur les émotions et la cohésion de groupe. Nous mettons également en place des activités telles que le breakdance, l’escalade ou encore l’hippothérapie." Afin que chaque enfant bénéficie d’un accompagnement optimal, l’école a limité le nombre d’élèves à six par classe.