Engis : du sulfate de zinc dans la Meuse par accident

À l’usine Hydrométal d’Engis, du sulfate de zinc a débordé d’une cuve et s’est déversé dans la Meuse. Selon nos confrères du journal L’avenir, sept fois la quantité autorisée s’est déversée durant la seule journée de lundi. En cause, les importantes pluies de dimanche soir qui ont fait déborder un bac récolteur. Une partie du produit chimique a fini par sortir par une ancienne conduite de rejet en Meuse sans passer par une station d’épuration.

Un site classé Seveso

Les ouvriers de l’usine ont réglé le problème quelques heures plus tard. Mais vu qu’il s’agit d’un site classé Seveso, où sont stockées des substances dangereuses, une procédure stricte va devoir être respectée. L’entreprise devra transmettre un rapport à la commune et avertir la police de l’environnement. Une enquête interne est en cours et en attendant ses conclusions, l’entreprise a été mise à l’arrêt.

Pas de risque de pollution

Selon la direction de l’usine, qui confirme tout de même qu’au lieu des 12 kilos de sulfate de zinc qui sont déversés chaque jour dans la Meuse, il y en a bien eu 84, 7 fois plus donc. Mais il ne s’agit pas d’un produit soluble, plutôt d’une sorte de boue qui, toujours selon la direction, ne devrait pas poser de problème pour l’environnement.

Malgré tout, les Pays-Bas voisins ont été avertis de l’incident, eux qui consomment l’eau de la Meuse après l’avoir filtrée et traitée pour la rendre potable.