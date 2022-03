Engie veut discuter avec le gouvernement "en toute sérénité"

Le travail d'étude en vue d'une éventuelle prolongation de Doel 4 et Tihange 3 a été arrêté en 2020 et il n'est pas possible de disposer d'une analyse complète du dossier en un rien de temps, a-t-il fait remarquer. Quant au rapport de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), qui conclut à la possibilité technique d'une prolongation des deux réacteurs pour 2025 moyennant certaines adaptations, il ne concerne que les aspects de sûreté nucléaire. Engie veut être sûre qu'elle pourra fournir une installation qui sera fiable et qui peut effectivement rester en activité dix ans de plus.

Le CEO d'Engie Laborelec, Michael Marique, a également averti que le démarrage de telles infrastructures ne se déroulait pas en quelques minutes. "On ne rigole pas avec la sécurité nucléaire. Nous plaçons toujours la sécurité en premier lieu et cela va prendre du temps".