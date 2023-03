Engie va à nouveau proposer des contrats fixes, voici à quelles conditions

C'est le grand retour des contrats fixes pour l'énergie: après Luminus, Engie va de nouveau proposer à ses clients particuliers ce type de contrat, dans lequel les tarifs de gaz et d'électricité ne dépendent pas des variations du marché, mais sont fixés pour une période d'un an. Une formule plus "sûre" pour le client, puisque sa facture finale ne dépend plus des fluctuations des prix de gros, mais uniquement de sa consommation.

Cette offre "Easy fixe" sera cependant limitée dans un premier temps: Engie a ainsi prévu un volume limité d'énergie qui sera proposé en contrat fixe. L'offre sera automatiquement proposée aux clients dont le contrat fixe doit être renouvelé en juin 2023, ainsi qu'aux nouveaux clients, mais une fois le quota atteint, elle sera mise en pause. La réaction des clients sera ensuite étudiée. "On voit que les gens pensent que les prix vont continuer à baisser, explique Olivier Desclée, le porte-parole d'Engie. On n'est donc pas sûr qu'ils veuillent se tourner vers ces contrats fixes".

Le tarif proposé dans ces contrats fixes sera en effet légèrement supérieur à celui qui est estimé pour avril dans les contrats variables: le client paie en quelque sorte "l'assurance" de garder ce prix, quelles que soient les circonstances, ce qui représente un risque pour le fournisseur.

Si l'évaluation est positive, l'offre sera de nouveau proposée en mai.

Des contrats Easy qui passent d'une indexation trimestrielle à mensuelle

En outre, dans le cadre de nouveaux contrats à prix variable du type "Easy variable", l'indexation du prix se fera désormais de manière mensuelle et non plus trimestrielle. (Pour les contrats actuels, l'indexation continuera à être trimestrielle. "Nous avons remarqué que c'était une demande de la part de nos clients, de répercuter plus rapidement les baisses sur les marchés de gros sur leurs factures" justifie Olivier Desclée.

Mais cela veut dire aussi que si les prix de gros remontent, l'augmentation se répercutera également plus vite sur les consommateurs.

"Ces changements interviennent alors que les prix sur les marchés de gros sont revenus à leurs niveaux de l'automne 2021", explique le leader du marché en Belgique.