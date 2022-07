Engie sur son refus de prolonger les réacteurs Doel 3 et Tihange 2 : "Nous n’avons pas recommandé de combustible"

Le nucléaire est une question épineuse en Belgique. Après plus de 20 ans d’hésitation, la Belgique confirme en 2020 sa volonté de sortir du nucléaire. Un an plus tard pourtant, les autorités présentent deux scénarios : le plan A, à savoir la sortie du nucléaire en 2025 et le plan B qui consiste à prolonger deux réacteurs nucléaires de dix années supplémentaires en cas de manque d’approvisionnement et risque de black-out.