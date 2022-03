Enghien : une classe se met à l’ukrainien pour accueillir Timo

Parmi les Ukrainiens fuyant la guerre, les enfants peuvent compter sur l’école pour s’intégrer dans leur pays d’accueil. À Enghien, Timo, 9 ans est arrivé mercredi dans sa nouvelle classe. "J’ai été mise au courant la veille de son arrivée", explique Madame Virginie, l’institutrice des 3e et 4e. Mais ce peu de temps de préparation ne les a pas empêchés, ses élèves et elle, de réserver un chaleureux accueil au nouveau venu.

"Bienvenue à l’école Albert Ier" a écrit Lina sur un papier, en français et en ukrainien, à côté d’un beau dessin. "Je vais lui donner et comme ça, il s’intègre". Pour encourager ses élèves à sauter la barrière de la langue, Madame Virginie leur a prévu un "petit traducteur", un lexique comprenant une dizaine d’expressions de base. "Dobryï den, ça veut dire bonjour. Au revoir, c’est Do pobatchennia. Et pour se présenter, on dit Mene zvout", expliquent trois élèves.

"Pour sa classe, c’est une chance"

Dans cette classe déjà multiculturelle, Timo s’est fait un allié, Angel : "Madame savait que je parlais un peu anglais, puisque je suis originaire des Philippines et elle m’a demandé de le coacher. Je l’aide quand on fait des dossiers en autonomie. Il peut copier sur ma feuille…"