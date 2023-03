Enghien : une bibliothèque où on rit le mercredi après-midi

Cathy fait partie du groupe de "racontines" bénévoles. Elle a déjà animé plusieurs mercredis après-midi. "Ce n’est pas du tout un moment d’occupation, un moment pendant lequel on 'garde' les enfants pendant que papa et maman choisissent des livres. C’est plutôt un moment d’échange, de partage. Les parents peuvent rester à côté de leurs enfants. Souvent d’ailleurs les histoires parlent aux deux ! Pendant le Covid, on ne pouvait plus faire d’animations. Or, c’est primordial de ramener ces activités lecture au sein de la bibliothèque. Un enfant va nous dire 'tiens ce livre il m’a bien plu" 'hé bien tu peux le trouver là, tu peux le louer et le relire à la maison". Et la bibliothèque c’est un lieu vivant ! Ce n’est pas la bibliothèque de la commune, ni des bibliothécaires : c’est la leur ! Si on veut qu’elle vive, il faut accueillir des lecteurs".