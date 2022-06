Enghien : un chef vous apprend la cuisine au barbecue

Un prof particulier, c’est efficace, pour les math, le français, les langues.

Et pour la cuisine aussi !

Dans la région d’Enghien, ce 25 juin, un chef organise une master class en barbecue ! En deux sessions, il vous dévoilera ses secrets et vous apprendra l’art de la cuisson sur les braises, techniques ancestrales plus que jamais tendance de nos jours.

Quelle viande choisir ? Doit-on la tempérer avant de la cuire ? Comment travailler un poisson sur la braise ? Quelle sauce associer avec les mets ?

Autant de questions auxquelles le chef aura à cœur de répondre.

Du choix du barbecue, au charbon de bon en passant bien évidemment par le choix des ingrédients, le chef coachera une douzaine d’élèves par groupe.

L’événement se déroulera dans un jardin privé. A l’inscription, l’adresse sera communiquée aux participants.

Les conseils seront judicieux et les mets de qualité. Comptez 80 € par session et 120 pour deux (dégustation comprise). Le matériel et les ingrédients seront fournis sur place.

Contact et inscriptions : 0472 28 08 85