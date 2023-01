Enghien revient sur sa décision d’éteindre l’éclairage public la nuit

La décision avait été prise en octobre dernier. Pour faire des économies d’énergie la commune d’Enghien avait décidé temporairement d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin. Elle avait été prise pour permettre à la commune de limiter l’impact sur le budget de la crise énergétique. Car l’éclairage public est l’un des principaux postes de dépenses en énergie de la ville. Avec cette opération, la commune espérait économiser 72.800 euros.

Mais ce jeudi 26 janvier, le collège communal a décidé de revenir sur cette décision. Car depuis 2 mois, la police a constaté une recrudescence des faits de vols. Selon Thierry Dierick, chef de corps de la zone de police de Sylle et Dendre " On dénombre seulement 38 cambriolages en 2021 et rien que pour ce début d’année on en est déjà à 9 vols avec effraction dans les commerces du centre ". Mais il admet qu’il est difficile d’établir un lien de cause à effet entre la hausse des cambriolages et l’extinction de l’éclairage.