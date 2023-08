Enghien : les rencontres musicales sont accessibles jusqu'au 26 août

Les rencontres musicales internationales d'Enghien (Imuse) en sont cette année à leur 31e édition, elles se tiendront au Château du 17 au 26 août.

Créé en 1991, cet événement accueille dix jours durant Master Classes et concerts ouverts au public. L'objectif est de favoriser la rencontre entre élèves virtuoses et professeurs de renommée internationale. Une dizaine de concerts sont programmés ces 18, 19, 20, 21, 24, 25 et 26 août, des événements spéciaux le 22 août et de courtes auditions d'élèves, de maximum une heure, à 18h00, les 24, 25 et 26 août.

Lors de ces Master Classes ouvertes au public, l'occasion est donnée d'assister aux cours des professeurs Daniel Ottevaere et Nadine Denize pour le chant, Valentina Igoshina pour le piano, Philippe Graffin au violon, Wilfried Strehle, alto, Justus Grimm, violoncelle, Diana Ketler, pour la musique de chambre et Amy Norrington pour la musique de chambre pour quatuor. L'idée principale d'Imuse est de mélanger les jeunes musiciens des Master classes avec leurs professeurs lors de concerts de musique de chambre.

Cette année, le public aura la possibilité de rencontrer sur le site Jean-Claude Vanden Eynden, l'un des plus célèbres pianistes belges.