Enghien: au festival la Semo un festivalier sur quatre est un enfant

C'est le début des vacances d'été, le début des départs en vacances, et aussi le début des festivals. Ce premier week-end de vacances, à Liège , il y a les Ardentes, et côté d'Enghien un festival complètement différent: La Semo, dans le magnifique cadre du parc du château d'Enghien. Pourquoi différent? Parce que c'est un festival de 0 à 90 ans... et plus. Pour preuve, sur scène ce samedi matin: Henri Dès, le chanteur de 82 ans qui ravit quatre générations de petits et grands.