Engager 250 saisonniers chez Ferrero à Arlon pour ne pas être chocolat !

Les 3 Représentants des ressources humaines de Ferrero sur place, refuseront de nous accorder une interview. " ce n’est pas leur rôle " nous dit au téléphone la porte-parole de la marque " d’ailleurs nous n’avions pas prévu de communiquer à ce sujet, nous avions annoncé que nous allions engager des saisonniers malgré la crise et nous le faisons "…

Mais, Véronique Gely (secteur de l’industrie alimentaire, qui a assisté aux entretiens d’embauche, nous confie : " je n’ai eu aucune question sur ce qui s’est passé, sur la crise sanitaire. Personne n’a dit qu’il ne voulait pas rentrer dans une entreprise suite à ça. Non, Les gens font confiance à ce qui a été fait en collaboration avec l’Afsca, avec le secteur alimentaire. " D’autant plus que l’usine est encore à l’arrêt… " Ce qui intéresse les candidats, ce qu’on perçoit via leurs questions, c’est le futur Leur futur chez Ferrero "

Nous avons donc demandé à cette représentante du secteur si elle savait quand l’usine allait redémarrer. " C’est difficile à dire, il n’y a pas de date précise, et on espère autour du 15 juillet pouvoir rouvrir les lignes de production " C’est qu’on ne remet pas une si grande usine (900 équivalents temps pleins) en route après une fermeture si facilement : des tests sont en cours et doivent encore se faire et comme dit notre interlocutrice " tout ça doit être validé, d’autant que les nouveaux collaborateurs sont nécessaires à la remise en route et doivent encore être formés "

La formation et l’évolution de carrière intéressent les candidats

La formation et l’évolution de carrière sont ce qui intéresse des candidats que nous avons rencontrés, comme Julien Denis : " Je suis venu ici parce que le plan de carrière est quand même vaste, il y a beaucoup de métiers auxquels on peut se former par la suite, donc autant commencer et se lancer dans l’aventure " Ghulam Rahman, un afghan qui a fui les talibans en se réfugiant en Belgique en 2015, ajoute enthousiaste " c’est une entreprise mondiale, et je veux pouvoir y grandir "

Guillaume M’Bondé s’était déjà renseigné sur les grilles de salaires " 1700 ou 1800 euros sans doute " mais ce qui l’intéresse ? " c’est une entreprise bien implantée en Europe, pérenne, c’est sécurisant en termes d’emploi durable" Et pour lui aussi les possibilités d’évoluer et grandir au sein de l’entreprise le motivent, comme la proximité " je suis à 5 minutes. La proximité c’est important aussi, pour ne pas faire 1 heure de toute avant ou après le travail "…

Mais 80 candidats sur 250 ce n’est pas encore assez et Ferrero a besoin de personnel !

Quand il y a en a trop peu, les risques sanitaires augmentent dans l’industrie alimentaire. Et puis, sans effectif suffisant, la production pourrait être réduite, donc ses objectifs commerciaux, et c’est la marque qui serait chocolat !