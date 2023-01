Engagement très marqué et football dominant : les piliers du nouveau Club Bruges de Scott Parker

Interrogé sur ses qualités en tant qu’entraîneur, Parker a distingué deux aspects de son coaching : la mentalité et le style de jeu.

"Je suis un coach 'intense'. 'No Sweat, no Glory' (NDLR : le slogan du FC Bruges 'pas de sueur, pas de gloire') me représente parfaitement. C’était déjà le cas en tant que joueur et ça l’est toujours en tant que coach. Je veux un engagement à '1 million de%'. Se donner à fond quand on représente ce club. C’est un prérequis au niveau de la mentalité.

Ensuite au niveau de mon style de jeu, je suis un coach qui aime le ballon, aime dominer la rencontre. Je veux toujours être supérieur à l’adversaire et montrer qu’on est une 'top team' à chaque match", a expliqué un Parker bien décidé à "travailler sans relâche".

La politique de jeunes du Club Bruges devrait également aider le nouveau coach des Blauw en Zwart à se sentir à l’aise. "J’ai une grande expérience quand il s’agit de développer des jeunes joueurs, de les aider à s’améliorer", a martélé le coach anglais de 42 ans tout au long de la conférence de presse.