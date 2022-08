Engagement mondial pour le climat : L'OCDE confirme que l'objectif de 100 milliards de dollars annuels n'a pas été atteint en 2020

Selon l'OCDE, le financement climatique "fourni et mobilisé" par les pays développés a atteint 83,3 milliards de dollars en 2020, en hausse de 4% par rapport à 2019. Ce montant est majoritairement composé de financements publics (bilatéraux ou multilatéraux, pour 68,3 milliards de dollars) mais comprend également des financements privés (13,1 milliards de dollars), lesquels sont en baisse.

L'atténuation du réchauffement climatique se taille toujours la part du lion des financements mais les sommes dédiées à l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique sont en augmentation "tant en termes relatifs qu'absolus", selon l'OCDE.

Les pays en développement, les premières victimes du réchauffement mondial, demandent de longue date que les moyens consacrés à l'adaptation soient fortement revus à la hausse et que le financement climat soit plus équilibré entre atténuation et adaptation.