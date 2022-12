Engagé, ouvert sur le monde et populaire : Le Festival de Liège revient pour une 12e édition

Dédiée aux artistes émergents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Plateforme Factory prendra également ses quartiers d’hiver au Festival de Liège et proposera trois projets de théâtre encore en devenir.

Cette édition 2023 voit aussi naître une nouvelle collaboration avec les centres culturels liégeois Les Chiroux, Chênée, Ourthe et Meuse et le Foyer culturel Jupille-Wandre. " Les perspectives de travail que nous avons avec ces centres culturels consistent dans un premier temps à accueillir des spectacles pendant la biennale mais, à plus long terme, à accueillir aussi pendant toute l’année, dans les infrastructures de ceux-ci, de jeunes compagnies qui viennent travailler en résidence et cela, de manière à faire du Festival de Liège un partenaire actif, intégré dans le tissu social et culturel de la région liégeoise" explique Jean-Louis Colinet. Dans le cadre de cette nouvelle édition du Festival de Liège, c’est le spectacle "Flesh" de la compagnie belge Still Life qui inaugure cette collaboration naissante.

Engagé, Le Festival de Liège se veut aussi populaire. "Nous revendiquons ce caractère populaire, non seulement par rapport aux types de spectacles accessibles au plus grand nombre que nous proposons mais aussi par rapport à la politique de prix très bas que nous menons et qui de plus, incitent à la curiosité" explique encore le directeur du festival.

Et Jean-Louis Colinet de rappeler le caractère éminemment festif et joyeux du Festival de Liège. Au programme il faut en effet ajouter les afters, le bal d’ouverture et la grande farandole de clôture.

C’est "Shadow survivors", un spectacle de danse en provenance du Cameroun qui ouvrira cette 12e édition du Festival de Liège.