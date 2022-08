Enfourchez votre vélo pour une balade au Pays des Collines, dans les plaines de l'Escaut....

Nous sommes au nord-est de Tournai, entre le Parc Naturel du Pays des Collines et les plaines de l'Escaut. De tradition agricole, la terre est encore occupée par des champs de blé, de maïs ou encore de topinambours. Aucune route principale ne la traverse, seuls deux ruisseaux lui donnent un côté quelque peu pittoresque. L'ancienne ligne vicinale qui reliait Tournai à Ath servait à évacuer les betteraves vers les sucreries. Les fermiers l'empruntaient aussi pour aller vendre leurs produits sur les marchés. Aujourd'hui, et le Beau Vélo de Ravel aime ça, il est recyclé en RAVeL. Aménagé pour les vélos, trottinettes ou marcheurs, il est entièrement sécurisé et peu pentu, donc accessible au plus grand nombre. Parmi les balades à faire, la balade des Oiseaux. Vous pourrez vous en procurer la carte auprès de l'Administration Communale.