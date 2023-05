Enfouissement des déchets nucléaires : le chantier du siècle au budget incertain

Alors le contribuable risque-t-il d’être le grand perdant de cette opération ? Devra-t-il assumer les surcoûts ? Seul le temps nous le dira. En l’occurrence, il faudra attendre longtemps avant d’obtenir une réponse à cette question.

Car le chantier de l’enfouissement des déchets ne commencera pas avant 2040. Selon l’ONDRAF, les premiers déchets seraient enfouis en 2070, les plus radioactifs suivraient en 2100 et le site serait alors définitivement refermé en 2130, dans plus d’un siècle.

Sigrid Eeckhout le rappelle : "On parle ici de déchets qui resteront dangereux pendant très longtemps. On parle de centaines de milliers d’années." Les décisions d’aujourd’hui engagent donc très largement les générations futures. "Un système de stockage a une échelle de temps unique", selon Peter De Preter, le directeur du laboratoire Hades. "C’est pour ça qu’il est important d’enfouir les déchets dans une couche géologique stable. On sait que la stabilité est assurée pour des millions d’années, et ce sont des facteurs extrêmement importants pour des questions de sûreté à long terme."

La porte-parole de l’ONDRAF n’hésite d’ailleurs pas à comparer le chantier qui s’annonce aux grandes cathédrales du Moyen-Age. "Ce sont aussi plusieurs générations qui ont porté ce projet. Et dans ce cas-ci, ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui devront prendre les décisions de demain."

A la demande de l'ONDRAF, la Fondation Roi Baudouin a d’ailleurs lancé un débat de société sur l’avenir des déchets radioactifs. Ce processus participatif a débuté en avril.