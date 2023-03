"Enfoirés un jour, enfoirés toujours" : la troupe des Enfoirés sort son album annuel

Les Enfoirés sortent leur album 2023, Enfoirés un jour, enfoirés toujours. Dans le 6/8, Bruno Tummers nous le présente et revient sur le spectacle des Enfoirés diffusé début mars sur TF1.

Chaque année la troupe des Enfoirés sort un album CD et DVD dont les bénéfices vont aux restos du cœur français. Toutes les années l’album est numéro 1 des ventes en France et en Belgique. Cette année, l’hymne s’appelle Rêvons, écrit et composé par Amir et son équipe.

Le spectacle traditionnel a lui aussi eu lieu début mars, avec une présence belge puisque Mentissa faisait partie des petits nouveaux. Et celui qui a fait son grand retour, c’est le public après ces années de covid.

Un public également présent derrière l’écran puisque le spectacle a réuni 8 millions de téléspectateurs. Après un démarrage dans une ambiance disco, le concert était un peu moins festif que les années précédentes, avec plus de ballades calmes, et quelques moments d’émotions à la clé. Notamment un hommage aux trente ans d’Enfoirés de Mimi Mathy, et une reprise de Mon frère, un titre de Daniel Lévi décédé en août 2022.