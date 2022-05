Enfin une vraie "place Goffin-Bovy", dans le quartier liégeois de Sainte-Marguerite ?

Pendant des décennies, l’enseigne Goffin-Bovy a été le rendez-vous incontournable des couturières et des tailleurs. Mais le magasin de tissus, de velours et de soieries a disparu depuis longtemps. A l’image de ce faubourg réputé difficile, il est devenu le symbole d’une déshérence. Cet "espace public" abrite certes un modeste terrain de basket, mais cerné par du stationnement automobile. L’aire de jeu est fréquentée par les jeunes des alentours, mais des problèmes de délinquance surgissent fréquemment.

Des projets de requalification, il en existe depuis plus d’un quart de siècle, avant même le début du millénaire. Mais rien ne s’est jamais concrétisé. Voici que la ville lance officiellement un appel à candidatures pour mener une étude et établir une esquisse architecturale (sic). Le site est situé en zone d’investissement prioritaire,ce n’est pas le moindre des paradoxes, au vu de la lenteur à intervenir. Le dossier actuel prévoit de démolir deux maisons supplémentaires, de part et d’autre de l’esplanade, et de reconstruire du logement social. Il s’agit en fait de réorganiser l’espace : un travail urbanistique complexe, parce que diverses fonctions associatives et sociales cohabitent à proximités, écoles, crèches, centre médical, relais de l’emploi, entre autres.

Les premières directives évoquent la nécessité de parquer les voitures en souterrain, de verduriser l’endroit, et d’aménager de nouvelles liaisons piétonnes. Le contrat à signer avec un auteur d’avant-projet ne prévoit pas d’aller, à coup sûr, jusqu’au dépôt du permis d’aménagement.