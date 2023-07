Après l’abandon de Fabio Jakobsen et les nombreuses tentatives avortées de Julian Alaphilippe, peu d’observateurs imaginaient Soudal Quick-Step décrocher un succès sur ce Tour : "Il y a beaucoup d’expérience dans ce groupe. Et expérience rime avec tranquillité. On a toujours pris les échappées, même si on savait que c’était difficile de gagner. Mais si tu n’essayes pas, tu ne gagnes pas. On savait que Kasper avait de bonnes jambes… Ce jour restera gravé dans ma mémoire".

Tom Steels a également tenu à souligner le travail des autres membres de l’échappée. "Victor Campenaerts a beaucoup travaillé dans les derniers kilomètres. On boit le champagne à l’arrivée mais les 3 autres coureurs peuvent aussi en boire. Ils ont fait un énorme travail", a-t-il conclu.