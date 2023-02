Enfin une solution en vue pour les œuvres d’art stockées dans un abri à Braine-l’Alleud

C’est une histoire qui commence après l’Exposition universelle de 1958. A l’époque, l’Etat belge décide de stocker des milliers d’œuvres d’art dans un abri antiatomique construit en pleine guerre froide et situé à Braine – l’Alleud. Un abri ? Pas une protection imparable en tout cas. En 1999, l’aspergillus glaucus frappe, probablement en raison d’un défaut dans l’aération des lieux. C’est un champignon délétère et les toiles risquent donc d’en souffrir. Elvira Iozzi est restauratrice d’art :

" Les dégâts les plus embêtants provoqués par les champignons, cela peut être une pourriture au niveau de la couche picturale qui va modifier les teintes et les couleurs ; cela peut aussi fragiliser un support, en fonction du matériel qui aura été utilisé. A partir du moment où les pigments ont changé de teinte, c’est irréversible. Le restaurateur peut toujours intervenir mais l’état original ne sera plus le même."

Il faut donc agir : près de 6000 œuvres sont alors exfiltrées, entre 2000 et 2008. La plupart sont d’abord entreposées à Etterbeek puis à Mons. Ce ne sont pas des toiles remarquables, certaines proviennent de donations, d’autres sont des acquisitions faites au fil des ans, mais de là à les laisser pourrir…