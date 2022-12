Enfin une porte de sortie pour Selim Amallah, sur une voie de garage au Standard ?

Renvoyé dans le noyau B du Standard parce qu'il ne veut pas prolonger avec le club, Selim Amallah n'a plus disputé la moindre minute avec les Rouches depuis fin septembre.

Sur une voie de garage et alors que son avenir s'inscrit plus que jamais en pointillé en Bord de Meuse, le Marocain pourrait (enfin) trouver une porte de sortie cet hiver. Le Nieuwsblad affirme en effet qu'après sa bonne Coupe du monde, entamée dans la peau d'un titulaire, Amallah serait sur les tablettes de Valence, en Liga et aussi de Nottingham Forrest en Premier League.

Deux équipes de renom qui pourraient permettre au pestiféré liégeois de relancer une carrière qui s'embourbe un petit peu après cette fin de parcours en eau de boudin avec le Standard. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec le futur acquisiteur. Jamais la plus mince des affaires...