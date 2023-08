Enfin un port USB-C sur l’iPhone 15 ? La rumeur semble se confirmer

Comme d’autres géants de la tech, Apple doit se conformer à la réglementation européenne concernant la présence d’un port USB-C sur ses appareils. Adieu donc, le port Lightning propriétaire.

Et comme l’annonçaient de précédentes rumeurs, Apple n’attendrait pas 2024 pour se mettre à jour. Alors que la Keynote de la rentrée approche à grands pas, deux comptes X (ex-Twitter) ont partagé des photos du port USB-C qui devrait être utilisé par Apple. Bon, on vous l’accorde, ce ne sont que des ports USB-C classiques, mais leur présence dans la main de leakers pourrait indiquer leur arrivée prochaine sur l’iPhone, et ce dès l’iPhone 15 et ses déclinaisons, attendues en septembre.

Quoi qu’il en soit, on se doute qu’Apple n’allait pas entrer en guerre avec l’Union Européenne. Et comme le souligne le site 9to5Mac, "Apple aurait eu la possibilité de fabriquer un modèle USB-C spécial pour le marché européen, mais il était manifestement plus logique d'adopter le nouveau port à l'échelle mondiale. D'autant plus que les législateurs américains ont également proposé une législation similaire."

Le site poursuit en expliquant qu'Apple "aurait opté pour l'USB-C même en l'absence d'obligation légale, puisqu'il l'a fait pour l'iPad et le MacBook, même si ce dernier a ensuite été équipé d'un port de charge MagSafe."

Bref, le port Lightning vit ses derniers jours. Et on n’est pas certains qu’il nous manquera.