Enfin un goal à Sclessin : "Ça peut être un but déclic dans la tête du groupe"

Wilfried Kanga a inscrit le premier but du Standard à Sclessin cette saison. Il espère que cela pourra constituer un déclic. L’attaquant a en tout cas vu du mieux ces dernières semaines. Zinho Vanheusden, son capitaine, remercie le public pour son soutien et attend des renforts.



Accroché par le RWDM, le Standard a pris son premier point de la saison à la maison. Un partage, le troisième en six matches, qui laisse un goût de trop peu aux Liégeois. "On ne voulait que la victoire ce soir. En montant sur le terrain, on n’avait qu’une chose en tête : tout donner. On voulait être des chiens sur le terrain comme le public nous le demande. On a essayé", insiste Vanheusden au micro de Vincent Langendries.



"On a commencé le match avec la dalle et l’envie de bien faire", confirme Kanga. "On repart avec un point. On a tout donné. On n’a rien à se reprocher. Tout le monde a élevé son niveau de jeu. Dommage pour les trois points".



Kanga a débloqué le compteur à Sclessin. "Ça peut être un but déclic dans la tête du groupe. Et pour moi aussi, je suis un attaquant, ça fait toujours du bien de marquer. C’est de bon augure pour la suite. J’ai vu de bonnes choses aujourd’hui. On avait faim. On les a vraiment asphyxiés en première période. En deuxième période, ce n’était pas trop ça. Sans doute à cause de la fatigue. Parce qu’en première période on a pressé haut. Ce n’est pas une excuse. On va tout faire pour ramener les trois points lors des prochains matches. A domicile ou à l’extérieur."