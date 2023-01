Enfin un attaquant à Anderlecht ? Thomas Henry cité chez les Mauves

Plus proche de la zone rouge que du haut de tableau, Anderlecht vit décidément une saison plus que chahutée. Et malheureusement, l’année pourrait encore plus mal se poursuivre pour les Mauves puisque l’un de leurs seuls attaquants, Fabio Silva, serait en partance pour le PSV.

Avec le seul Benito Raman comme pur neuf dans le noyau, le contingent offensif des Mauves se retrouverait donc terriblement allégé. Heureusement pour les supporters bruxellois, la direction s’activerait pour trouver le successeur de Silva à la pointe de l’attaque.

Et selon le Nieuwsblad, elle aurait coché le nom de Thomas Henry. Un patronyme connu en Pro League puisqu’entre janvier 2019 et juillet 2021, le Français avait fait les beaux jours d’OHL. Il avait notamment planté 45 buts sous la tunique louvaniste avant de rejoindre Venise puis le Hellas Verone.

Titulaire en début de saison, Henry a petit à petit perdu sa place au point de ne plus décoller du banc depuis trois matches. Il pourrait donc voir d’un bon œil un retour en Pro League.



Reste à voir si les mannes financières, désespérément vides, d’Anderlecht suffiront à convaincre le joueur. Notons que Bruges et Malines seraient aussi intéressés par le profil du joueur. Affaire à suivre, donc.