Enfin quelques averses ce jeudi

On s’attend ce jeudi à voir des nuages plus menaçants bourgeonner plus vite et plus fort que les jours précédents. Déjà ce matin, le ciel se couvre par l’ouest et quelques très faibles averses pourraient déjà se produire au lever du jour sur la partie ouest et centrale de la Belgique. Ce matin, les éclaircies résisteront sur le sud-est.