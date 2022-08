Enfin plus frais ce vendredi

La masse d’air est moins chaude que les jours précédents et il fera donc beaucoup plus respirable aujourd’hui. On attend 19°C en bord de mer avec une bonne brise du large, 21°C sur Gand et Tournai, 21°C également sur le relief ardennais, 23°C dans le centre du pays et 24°C encore sur l’extrême sud. Le ciel se dégagera complètement en toute fin de journée. Le vent de nord-ouest à nord sera par moment modéré.