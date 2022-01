Enfin le retour du soleil ce lundi

Demain mardi, la grisaille devrait à nouveau gagner du terrain avec notamment un brouillard assez présent sur l’ouest et même le centre du pays, mais on pourrait encore avoir quelques belles éclaircies sur le sud-ouest. C’est toujours délicat une prévision avec ces nuages bas. Seule certitude, temps sec et peu venteux avec des maxima de 3°C sous la grisaille et de 5°C là où le soleil s’imposera.