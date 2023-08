Enfin la vérité sur le monstre du Loch Ness ? Une grande campagne de recherche sera lancée à la fin du mois d'août

Tordre le cou à la légende ou arriver à expliquer pourquoi le mythe est à ce point tenace : une équipe de recherche se lance à la poursuite du monstre du Loch Ness avec les technologies les plus modernes. Scientifiques et bénévoles se mobilisent pour faire émerger la vérité des eaux sombres du lac écossais. Ce sera la plus grande opération de recherche menée depuis plusieurs décennies.

Photos falsifiées

Tout commence par un cliché, ci-dessous, le "Surgeon’s Photograph" qui fait la une du Daily Telegraph le 21 avril 1934. Une photo falsifiée, qui montre en fait un jouet. L’auteur de la photo, Robert Kenneth Wilson, l’a avoué.