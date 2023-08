D’importantes recherchent viennent de se terminer en Ecosse, dans l’espoir de trouver des traces du monstre du Loch Ness. Une équipe de scientifiques et de bénévoles venue des quatre coins du monde s’est lancée à sa poursuite les 26 et 27 août derniers, équipée des technologies les plus modernes. C’était la plus grande opération de recherche menée depuis plusieurs décennies. Une opération qui n’a toujours pas permis de résoudre l’un des plus grands mystères du monde.

"Nous ne savons toujours pas ce que c’était. Nous espérons qu’à l’avenir, nous parviendrons au fond des choses. Cela pourrait être du gaz s’échappant du fond du lac, un animal ou l’insaisissable monstre du Loch Ness", annonçait Alan McKenna, membre de Loch Ness Exploration.

Photos falsifiées

Tout commence par un cliché, ci-dessous, le "Surgeon’s Photograph" qui fait la une du Daily Telegraph le 21 avril 1934. Une photo falsifiée, qui montre en fait un jouet. L’auteur de la photo, Robert Kenneth Wilson, l’a avoué.