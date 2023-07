Enfin du mouvement à Anderlecht : ancien crack de l'Ajax, Kasper Dolberg débarque à Saint-Guidon

Un transfert qui, sur papier, paraît très intéressant puisque le Danois était considéré comme une vraie pépite à ses débuts à l'Ajax. A l'époque, il avait explosé aux yeux du grand public en réalisant une saison 2016-2017 monstrueuse (16 buts, 6 assists).

La suite avait été plus compliquée pour lui, le Danois ne parvenant pas à trouver une once de continuité malgré un talent manifeste. Moins décisif avec les Bataves lors des saisons suivantes, il avait finalement été cédé à Nice en 2019.

Là aussi, sa première saison avait été réussie (23 matches, 11 buts, 3 assists), les dirigeants niçois se félicitant d'avoir su s'offrir un tel talent pour 20 millions d'euros. Sauf que la suite a également été moins glorieuse, l'ex-futur prodige perdant tout doucement sa place chez les Aiglons avant d'être cédé en prêt à Séville puis à Hoffenheim la saison dernière.

En Bundesliga, Dolberg n'a pas forcément brillé non plus, n'inscrivant qu'un petit but en 13 matches, dont quatre, seulement, en tant que titulaire. Le voilà donc à Anderlecht pour tenter de relancer une carrière qui patine un peu.

Sur papier et au vu de son talent intrinsèque, c'est un vrai renfort offensif pour les Mauves. Le genre de gars qui n'aurait sans doute jamais imaginé atterrir en Pro League à 25 ans. Mais il s'est égaré ces derniers mois et il se retrouve donc contraint de (re)faire ses preuves dans le championnat belge. Le deal paraît donc gagnant-gagnant pour tous les partis. Reste à voir si l'international danois est vraiment prêt à retrouver de sa superbe après plusieurs mois à osciller entre le chaud et le franchement très froid.