Enfin des progrès dans le traitement de la schizophrénie ?

En revanche, sur le terrain médicamenteux, la donne est restée largement la même depuis de longues années. Or, par contraste avec d'autres troubles mentaux (notamment névrotiques), la prise d'un médicament reste la pierre angulaire du traitement psychiatrique de la schizophrénie.

Mais après "un blanc à partir des années 2010 où les laboratoires se sont vraiment désinvestis de la psychiatrie (...), il y a vraiment de l'innovation", constate Sonia Dollfus.

Dans l'immédiat, les nouveautés concrètes concernent le suivi des patients avec par exemple le développement d'applications informatiques facilitant le contact avec son psychiatre, et le mode d'administration de médicaments déjà connus.

Ainsi, les autorités sanitaires américaines ont approuvé en avril un traitement développé par l'israélien Teva et le Français MedinCell. La molécule, déjà bien connue des psychiatres, sera administrée par une injection et non plus par voie orale. Le médicament peut ainsi se libérer progressivement dans l'organisme pendant plusieurs semaines au lieu de nécessiter une prise quotidienne.

L'enjeu est de permettre un meilleur suivi médicamenteux alors que de nombreux patients sont conduits par leurs troubles à interrompre la prise systématique de leur traitement.