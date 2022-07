Enfermé aux 200m, vainqueur sur la ligne : Wout van Aert est sorti de sa boîte au bon moment

Wout van Aert a remporté sa deuxième étape sur ce Tour de France 2022. Après son numéro de soliste à Calais, il a cette fois attendu le tout dernier moment pour produire son effort et s’imposer à Lausanne. Deux victoires qui résument l’étendue de la palette de l’ancien champion de Belgique.



Et pourtant à 200 mètres de la ligne, c’était loin d’être gagné. Très attentif et parfaitement positionné dans la roue de Pogacar et de ses équipiers pendant l’ascension de la cote du stade olympique, le maillot vert a failli perdre toutes chances de succès quand il s’est retrouvé coincé dans la roue de Guillaume Martin. Il a même du coupé son effort un court instant.



Et puis comme par miracle, il a vu la porte s’ouvrir devant lui au centre de la route. Il a alors pu lancer son sprint et remonter Tadej Pogacar et Michael Matthews. Plus véloce, il a fait la différence pour s’en aller cueillir un nouveau succès, son 8e sur les routes de la Grande Boucle.