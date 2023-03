Enfants Poètes de Lisette Lombé : se découvrir avec la poésie

Le troisième et dernier livre pour la route et surtout pour les enfants un peu plus grands, s’appelle Enfants poètes. On le doit à Lisette Lombé — une grande figure de la scène slam en Belgique et poétesse nationale en 2024 — et à l’illustratrice Claire Courtois.

Ce livre est né suite au désarroi d’une maman, Lisette Lombé, face à sa fille en larmes parce qu’elle devait apprendre un poème par cœur. Alors sa maman — Lisette — a repris sa casquette de coach scénique pour tenter de rendre cet exercice plus facile pour sa fille. Et elle a eu envie d’en faire une histoire.

On y rencontre une petite fille prise de panique face au poème qu’elle doit apprendre. Et puis, grâce à l’aide de ses amis, elle va l’apprivoiser, s’en occuper un peu chaque jour. Va naître petit à petit un soleil au fond de son ventre et l’envie grandissante de le dire haut et distinctement devant les copains et les copines de sa classe. Même si elle a encore peur, même si elle rougit, parce qu’après tout, il y a aussi des adultes qui rougissent quand ils parlent en public.

C’est un album très joli parce qu’il aide à dompter ses peurs, il apprend qu’on peut compter sur les autres et les personnages sont dessinés de telle façon qu’on devine qu’ils ont des origines différentes — leurs prénoms sont des signes aussi —, mais jamais ces différences ne posent problème, on casse les stéréotypes et on se retrouve face à des enfants solidaires, complices et joyeusement mélangés. Ceux que Lisette Lombé appelle Enfants poètes, parce que cet album est un cri d’amour pour la poésie. Enfants poètes est sorti aux Editions Robert Laffont. Il pourrait convenir aux enfants à partir de 7 ans, quand cette question de l’apprentissage de la poésie en classe se pose !