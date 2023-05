"Enfants poètes" de Lisette Lombé et Claire Courtois : accueillir la poésie

À l’oral en classe, l’histoire du Maître Corbeau sur son arbre perché aura donné bien du mal à nombre d’enfants.

Que faire lorsque la peur du trou de mémoire devient envahissante ? Comment aider un enfant à dépasser sa peur de mal faire, sa peur des moqueries ?

La récitation de poésie, exercice classique de mémorisation à l’école, peut s’accompagner d’un sentiment d’angoisse et de crainte face à l’ampleur de la tâche.

Avec des mots rassurants, la poétesse Lisette Lombé s’adresse à chaque enfant qui doit affronter sa peur de parler en public. Un récit conté en "tu" qui donne à la poésie un rôle fort et de rayonnement.

Il suffit de quelques camarades pour dépasser ses peurs, les rendre minuscules, jusqu’à laisser la poésie s’inviter au fond de nous, comme un soleil qui illumine et qui réchauffe…

Inspiré de la première fois où sa propre fille a dû faire face au stress de ne pas réussir à apprendre une poésie pour l’école, Lisette Lombé signe ici son premier album jeunesse. Sa collaboration avec Claire Courtois donne naissance à un ouvrage à l’imagerie artistique dont les couleurs tendres illustrent à merveille les émotions des personnages.

Dans ce récit, l’autrice enfile sa casquette de coach scénique, et de véritable amoureuse de la poésie, afin d’accompagner les enfants dans leur approche de l’exercice de déclamation.

Un poème, c’est plutôt comme un ami ou une amie. On s’aime bien et on a hâte de se revoir le lendemain à l’école