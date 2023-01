Enfants placés : nouvelle mobilisation des juges de la jeunesse pour réclamer plus de places d’accueil

Les juges de la jeunesse ont une nouvelle fois interpellé la ministre de l’aide à la jeunesse au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, ce mardi matin, en organisant un rassemblement devant son cabinet à Bruxelles. Au cœur de leurs revendications : l’accueil défaillant (insuffisant) pour les enfants placés.

Comme en témoigne le directeur du pensionnat Henri Jaspar à Bois-Fort à Bruxelles, Antonio Frau, invité de Matin Première, le secteur lance une bouteille à la mer : "De façon générale dans le secteur, on manque cruellement de places d’hébergement. Oui, c’est assez dramatique. Donc on est sur un besoin de plus de 500 places d’hébergement sur la Région de Bruxelles-Capitale uniquement […] Là on est à 450 enfants qui sont en attente d’un suivi. 130 enfants ont besoin d’une famille d’accueil."