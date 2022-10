Enfants du hasard : un documentaire touchant et lumineux

Dans les années 1960, de nombreuses familles turques se sont installées à Cheratte, une cité minière de la région liégeoise. Le Hasard était le nom que portait le charbonnage de la commune. L’ancien charbonnage du Hasard est fermé et à l’abandon depuis les années 70.

Plus de 50 années plus tard, les réalisateurs Thierry Michel et Pascal Colson ont installé leur caméra dans la petite école communale située juste en face, dans la classe de Madame Brigitte. Avec 30 ans d’expérience dans l’école, elle prépare ces enfants, avec enthousiasme et bienveillance, à quitter l’école primaire et sortir de l’enfance. En visitant avec eux, l’ancien charbonnage, elle les emmène sur les traces de leur propre histoire. La plupart d’entre eux sont issus de l’immigration turque et ont un grand-père qui a travaillé dans la mine de Cheratte.

Nous suivons ici cette année scolaire charnière pour ces élèves qui vont bientôt quitter leur petite école. On les découvre dans leurs apprentissages mais aussi dans les partages d’idées sur des sujets aussi sensibles que les attentats de Bruxelles, le port du voile, la religion, le mariage ou encore le harcèlement à l’école. On les écoute avec plaisir nous parler, avec aisance et sincérité, d’amour et de leurs rêves pour l’avenir. Nous parler de la vie tout simplement !

Sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals internationaux, ce film a été, entre autres, doublement primé au FIPA de Biarritz et au 8ème Festival de Valenciennes où il a décroché le Grand Prix du documentaire.

Production : Les Films de la Passerelle / la RTBF / WIP Wallonie Image Production