Enfants de la collaboration, héritage d'un sombre passé.

De 1940 à 1944, l'Allemagne nazie a occupé la Belgique. Ces hommes et ces femmes sont morts. Cependant, leur engagement affectent encore leurs descendants. Les familles des collaborateurs wallons et bruxellois refusent généralement de témoigner. Ce sujet est tabou. Toutefois, certains ont accepté de partager le poids de leur histoire et de leurs sentiments face à ce passé. Grâce à ces témoignages, le temps est venu pour nous de raconter la collaboration en Belgique. Le documentaire raconte l’histoire de la collaboration wallonne et bruxelloise selon les témoignages d’enfants de collaborateurs et d’archives inédites. Ces descendants évoquent, à visage découvert, leurs souvenirs et l’histoire de leurs parents. Pour la première fois, en Belgique francophone, nous plongeons dans la mémoire intime du rexisme et de la collaboration au régime nazi. N’ayant pas fait le choix de leur filiation, comment ces enfants vivent-ils cet héritage et l’opprobre qui a suivi l’épuration ? Quels furent leurs parcours personnels ? Ce " sombre " passé est-il assumé, traumatique ou nié ? Pour conclure, ces enfants découvrent le dossier pénal de leurs parents. Cette confrontation à la vérité judiciaire, factuelle et historique confirme ou infirme leurs croyances. La construction de la mémoire, les secrets de famille, l’histoire "honteuse" de la collaboration forment les trames de ce récit.

Un documentaire de Tristan Bourlard à voir dans "Retour aux sources" le samedi 05 novembre à 20h35 sur la Trois. A revoir sur Auvio durant 90 jours