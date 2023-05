Enfant, Senne Lynen était supporter de... l'Antwerp : "Cela me donne encore plus envie de les battre"

Ça y est. C’est le grand jour. L’Antwerp reçoit l’Union Saint-Gilloise pour un match probablement décisif pour le titre. En cas de victoire, les locaux seraient champions dimanche. Plus que jamais, le stade du Bosuil sera donc en ébullition ce dimanche.

Une ambiance bien connue d’un certain Senne Lynen. Plus jeune, le médian des Bruxellois a évolué sous les couleurs rouges du concurrent anversois. "Je suis né à Anvers et j’ai toujours habité à cinq minutes du stade. Les premiers matchs de foot que je suis allé voir, c’était là-bas. En deuxième division à l’époque, se remémorait le numéro 20 au micro d’Erik Libois. Ce ne sera pas spécial ou difficile pour autant. Justement, cela me donne encore plus envie de les battre." On le comprend, Lynen abordera ce match avec beaucoup d’ambition. Comme ça aurait été le cas pour n’importe quelle "finale" néanmoins. "Peu importe que ce soit Bruges, Genk ou l’Antwerp en face, quand tu joues un match ainsi, ça te motive" insistait le joueur belge.

Blessé, Senne Lynen n’avait pas connu la folle fin de saison 2021-2022 qui avait vu les siens passer à côté du titre. Un mauvais souvenir qui servira peut-être d’expérience ce dimanche. "Oui mais en soi, la moitié de l’équipe n’est plus là. Et puis, en face, il y a des gars comme Van Bommel ou Alderweireld qui n’ont pas besoin de cette expérience" souriait Lynen.

Difficile donc de dégager un favori avant la rencontre. "Même s’ils nous ont battus plusieurs fois ces derniers temps, cela s’est joué sur des détails à chaque fois. La clé du match, ce sera le mental. Tout le monde doit être cool et pouvoir gérer tout ce qui se passe dans la rencontre" glissait Lynen en guise de conclusion.

Garder le contrôle de ses nerfs. Voilà certainement quelque chose qui n’est pas aisé avec un public anversois toujours très chaud. Mais ça, Senne Lynen le sait mieux que quiconque.