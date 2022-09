Enfant : quels sont les signes d'une puberté précoce ?

Quand consulter ?

Vous pouvez évidemment consulter votre pédiatre au moindre doute. Il pourra vous orienter vers un endocrinologue pédiatrique.

En première intention, le pédiatre demandera un âge osseux ; une radiographie de la main. But : la recherche d'une accélération de la maturation osseuse due aux hormones sexuelles. Des dosages hormonaux ainsi qu'une échographie pelvienne chez la petite fille peuvent également être réalisés.

Le but de la consultation est de ne pas passer à côté d'une cause médicale sérieuse. Il faut ensuite évaluer si cette puberté précoce évolue rapidement ou non et si elle risque de conduire à des problèmes de croissance.