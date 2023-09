Enfant maîtrisé par la police à Nalinnes : le réseau d’enseignement Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) s’explique

Le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) a appelé au calme après l’incident survenu la semaine dernière dans l’une de ses écoles d’enseignement spécialisé à Nalinnes, où la police fut appelée pour maîtriser un enfant de 9 ans.

Dans un communiqué, WBE précise que l’incident s’est produit après une dispute entre deux enfants de 9 ans dans la cour de récréation au cours de laquelle des propos racistes auraient réciproquement été échangés. À la suite de cela, l’un des enfants est entré dans une "crise aigüe que le personnel présent sur place n’a pas réussi à canaliser malgré de multiples tentatives", (...) explique WBE. "Lorsque l’établissement est enfin arrivé à entrer en contact avec la maman, cette dernière leur a fait part de son impossibilité de venir rechercher son fils. (...) La direction a finalement fait appel à la police". (...) "Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils n’ont pu que constater l’état de crise qui perdurait. (...) Nous rappelons que les mesures de contention ne sont utilisées qu’en tout dernier recours, comme le précise une circulaire de 2016, à l’appréciation des acteurs de terrain, dans l’urgence".

Selon WBE, ce type de situation est "tout à fait exceptionnel". Réagissant à différentes rumeurs qui circulent, WBE dément mardi que l’enfant concerné ait fait l’objet d’une procédure d’exclusion et rejette les accusations de racisme relayées sur les réseaux sociaux. "Le racisme et la violence n’ont pas droit de cité dans nos établissements". (...) "Nous ne pouvons tolérer les fausses accusations et les appels à la haine qui se déchaînent sur l’établissement et ses membres du personnel. Nos équipes éducatives œuvrent chaque jour pour accueillir au mieux les enfants et les jeunes qui leur sont confiés".