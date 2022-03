Enfance : les milieux d'accueil non-subventionnés pourront accéder à un subside de l'ONE

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi un arrêté de la ministre de l'Enfance Bénédicte Linard qui permettra à toutes les crèches et milieux d'accueil, y compris ceux qui sont non-subventionnés, d'accéder à un subside de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) pour financer du personnel de direction.

Ce financement pourra se faire pour un mi-temps ou un temps plein en fonction la capacité de la structure d'accueil.

L'arrêté approuvé ce jeudi apporte de nouvelles adaptations à la réforme des milieux d'accueil initiée sous la précédente législature et amorce "un refinancement généralisé du secteur", selon un communiqué du gouvernement de la Fédération.

C'est la première fois qu'une intervention financière est prévue en FWB pour les milieux d'accueil non-subventionnés.

Pour ce projet, un montant de 40 millions d'euros avait été obtenu dans le cadre du nouveau contrat de gestion de l'ONE qui a été adopté récemment.