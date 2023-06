Energies : fin du tarif social élargi

La mesure était temporaire. Dès 2021, le gouvernement avait ouvert aux personnes ayant le statut BIM, le droit d’avoir accès au tarif social pour le gaz et l’électricité. Cette mesure a été reconduite plusieurs fois. Elle prend fin ce 30 juin. Concrètement, cela signifie que les personnes concernées passeront du tarif social aux tarifs commerciaux classiques. La facture va augmenter, c’est certain ! Mais de combien ? Wikipower qui propose un service de comparaison de prix a fait le calcul. Ainsi, pour une consommation moyenne d’une famille de 3500 kWh pour l’électricité et de 17.000 kWh pour le gaz, la facture annuelle au tarif social est d’environ 1770 euros… Elle passera au tarif commercial le plus bas (en contrat variable à la mi-juin 2023) à environ 2420 euros soit une augmentation annuelle d’environ 650 euros ! Dans le cas du contrat le plus cher, la différence (tarification mi-juin 2023) peut aller jusqu’à 1350 euros par an !!!