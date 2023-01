Energie : qui aura droit à la fameuse "prime pellets" de 250 euros, disponible dès début février ?

Cette prime, d’un montant de 250 euros, sera à réclamer au SPF Economie. Du côté du ministère, on peaufine encore les détails de la procédure. Cette dernière, calquée sur celle de la prime mazout, devrait néanmoins être plus rapidement traitée.

Il n’y a encore rien de disponible, il faudra encore attendre quelques semaines

Ainsi, précise le porte-parole du SPF, Etienne Mignolet : " Il y aura deux possibilités pour demander le chèque pellet. Soit en ligne via une application qui sera disponible début février. Soit en renvoyant un formulaire papier. On insiste vraiment pour, dans la mesure du possible, le faire on-line. Cela garantit un traitement beaucoup plus rapide. Et donc pour le citoyen aussi d’obtenir les 250 euros plus rapidement ". Mais pour l’instant la patience est de mise " il n’y a encore rien de disponible, il faudra encore attendre quelques semaines. On communiquera en temps utile " insiste Etienne Mignolet.

Toutes les infos seront donc à retrouver très bientôt sur le site du ministère de l’Economie.