Energie : quelles aides pour les personnes se chauffant au bois ou au charbon ?

Avant d’aborder la question des aides, attardons-nous un moment sur les prix du charbon et du bois de chauffage. Ont-ils augmenté comme cela est le cas pour d’autres sources d’énergie ?

Le prix moyen pour un stère de bois (bois sec, refendu en 30, 33 ou 50 cm, bois durs type chêne, charme, hêtre à emporter) coûtait encore 99 euros au mois de novembre 2021 et coûte à présent un peu plus de 144 euros: une augmentation de 45% donc. Des chiffres qui nous ont été fournis par l’ASBL Valbiom spécialisée en énergie.

Le "Scan" s’est récemment intéressé aux différences de prix de ce combustible. L’article rappelle aussi que malgré la hausse des prix et le fait qu’ils ne devraient pas diminuer dans les mois à venir, "le bois de chauffage reste en définitive le combustible le moins cher."

Difficulté d'approvisionnement

Quant au charbon, renseignement pris auprès dans deux points de vente, le sac de 25 kg est proposé entre 19 euros et 23 euros, selon le détaillant et la qualité du produit.

Selon le patron de l’entreprise "Combustible Piron" cela s’explique notamment par une difficulté d’approvisionnement de charbon sur le marché. Par ailleurs, dit-il, la qualité des produits proposés risque de baisser et une pénurie n’est pas impossible d’ici le mois d’avril si de nouvelles sources d’approvisionnement ne sont pas trouvées d’ici-là.

Pour ce chef d’entreprise, si le gouvernement ne propose pas de primes pour le charbon, c’est probablement parce qu’il ne souhaite plus subventionner des produits polluants. Or, rappelle-t-il, beaucoup de ménages se chauffant avec ce combustible sont des personnes âgées ou démunies.

Ci-dessous, on peut suivre l’indice des prix sur un an pour les différentes énergies de chauffage. Ces données sont communiquées par Statbel, l’office belge de statistique. On remarque que l’inflation pour le charbon et le bois atteint 42,31% en novembre.