Energie : près de 27.000 plaintes en 2022 auprès du médiateur fédéral énergie, c’est trois fois plus qu’en 2021

En cas de plainte, doute, etc., il revient au client final de, tout d’abord, contacter son fournisseur. Si un accord est impossible, le client peut alors contacter le service de médiation de l’énergie. Ce dernier tentera de trouver une solution ou un compromis entre les deux parties. "Si on ne trouve pas un compromis et que nous disposons d’éléments factuels ou juridiques, on peut fournir une recommandation." Les recommandations peuvent devenir génériques pour tous les fournisseurs d’énergie.

Mais le médiateur le reconnaît, "il y a du retard chez nous", dans le traitement des plaintes et des réponses reçues de la part des fournisseurs.

Le service médiation estime pouvoir traiter entre 7000 et 8000 plaintes par an, un chiffre largement dépassé en 2022 où l’on atteint presque 27.000 plaintes.

Notons que le budget de ce service est passé de 1,8 million d’euros en 2022 à 2,3 millions d’euros pour l’année 2023, ce qui permettra de recruter du personnel supplémentaire pour répondre aux citoyennes et citoyens qui ont déposé une plainte. Vingt personnes travaillent actuellement et l’objectif est d’en engager cinq de plus en 2023.

Par ailleurs, le service médiation dispose d’un médiateur. En effet, depuis 2018, il n’y a plus de médiateur francophone. "Il serait évidemment idéal d’avoir un homologue francophone afin de suivre toutes les plaintes."