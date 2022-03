Energie : ne pas choisir n’est pas un choix

L’immobilisme en ligne directrice. N’agir qu’une fois acculé et donc souvent trop tard ou à contretemps.

Sur la nécessaire adaptation de la facture d’énergie, il y a pourtant un consensus global, notamment sur une réduction de la part de l’état dans le prix des carburants. Tout est sur la table, il n’y a plus qu’à décider. La coalition fédérale temporise, malgré les incantations des présidents des partis qui la composent, incapables pour le coup d’infléchir une non-politique.

Ne pas choisir ne saurait constituer un choix.

Chronique

L’indécision constitue désormais un mal chronique de nos coalitions XXL. D’autant plus que chacun se méfie de tout le monde, l’adversaire n’est plus à l’extérieur de la coalition, mais au sein de celle-ci. Ce fut flagrant entre partis flamands dans le gouvernement Michel, comme à présent entre partis francophones. À cela se rajoute, l’incapacité tout aussi chronique de concevoir le long terme, le dossier nucléaire (avec une décision de 2003) en devient l’illustration amère.

Le pays l’a vécu lors de la crise sanitaire, du port du masque à la vaccination en passant par le testing ou le tracing. On revit la même chose avec l’énergie : toutes les options ont été identifiées, souvent même chiffrées, chacun adapte même sa position mais au moment de conclure, on reporte la décision. Sans doute pour adopter un large paquet de mesures où chaque partenaire de coalition s’y retrouve, où les concessions des uns masquent celles des autres, comme les " trophées " de chacun.

Institutionnelle

À cela s’ajoute notre complexité de fonctionnement. Par politesse, on ne reviendra pas sur ce que celle-ci nous a coûté pendant la pandémie. Cette fois, on notera que si les accises sur l’énergie demeurent du ressort fédéral, les économies d’énergie sont régionales comme le nucléaire est fédéral mais le renouvelable onshore régional (à la différence de l’offshore). Dans le même ordre d’idée, le droit de séjour des réfugiés ukrainiens reste du ressort du fédéral mais si l’hébergement est fédéral pour les centres d’asile il devient régional pour les logements mis à disposition, etc. Le reste est à l’avenant.

Après les Codeco sur la pandémie, peut-être faudra-t-il en envisager sur l’énergie ou l’accueil des réfugiés ? La Belgique, conférence diplomatique permanente entre ses composantes.

Pourtant, l’urgence est bel et bien là. La guerre à nos portes impose des choix forts, voire assumer des options difficiles. Un peu de courage ?

@PhWalkowiak