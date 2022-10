Energie : les ministres européens se retrouvent autour du "corridor de prix" et du modèle ibérique

Les ministres européens de l’Energie, dont Tinne Van der Straeten, sont réunis ce mardi à Luxembourg pour une première réunion d’importance depuis que les dirigeants des 27 ont déterminé en fin de semaine dernière la direction à suivre en matière d’énergie. Sur base du mandat donné par les chefs d’Etat et de gouvernement, la Commission européenne et les ministres ont toute une série de pistes à explorer de manière beaucoup plus concrète, dont le fameux "corridor de prix" dynamique et temporaire (sur le marché de gros du gaz) auquel tient tant la Belgique.